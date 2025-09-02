أسعار المحروقات.. إليكم كم سجلت

حطّم سعر الذهب في مستهلّ التعاملات الآسيوية اليوم، رقما قياسيا جديدا ببلوغه 3501,59 دولارا للأونصة، متجاوزا بذلك رقمه القياسي السابق المسجّل في نيسان والذي بلغ يومها 3500,10 دولار للأونصة، بحسب "فرانس برس".
وقّع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم يقضي بإعطاء منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، وقد أحاله على الفور على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مجراه القانوني بعد رفعه الى رئيس الجمهورية والحكومة للتوقيع عليه.
سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مستفيدا من زيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.