الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

إقتصاد

أسعار المحروقات.. إليكم كم سجلت

2025-09-02 | 02:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أسعار المحروقات.. إليكم كم سجلت
أسعار المحروقات.. إليكم كم سجلت

ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4 آلاف ليرة والمازوت 3 آلاف ليرة، فيما انخفض سعر قاروة الغاز 26 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و450 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و490 ألف ليرة
المازوت: مليون و323 ألف ليرة
الغاز: مليون و7 آلاف ليرة. 
مقالات ذات صلة
أسعار المحروقات.. إليكم كم سجلت

إقتصاد

أسعار المحروقات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قفزة قياسية في أسعار الذهب

اقرأ ايضا في إقتصاد

قفزة قياسية في أسعار الذهب
02:26

قفزة قياسية في أسعار الذهب

حطّم سعر الذهب في مستهلّ التعاملات الآسيوية اليوم، رقما قياسيا جديدا ببلوغه 3501,59 دولارا للأونصة، متجاوزا بذلك رقمه القياسي السابق المسجّل في نيسان والذي بلغ يومها 3500,10 دولار للأونصة، بحسب "فرانس برس".

02:26

قفزة قياسية في أسعار الذهب

حطّم سعر الذهب في مستهلّ التعاملات الآسيوية اليوم، رقما قياسيا جديدا ببلوغه 3501,59 دولارا للأونصة، متجاوزا بذلك رقمه القياسي السابق المسجّل في نيسان والذي بلغ يومها 3500,10 دولار للأونصة، بحسب "فرانس برس".

"المالية" تُقر منحة جديدة.. ملايين بانتظار العسكريين والمتقاعدين
2025-09-01

"المالية" تُقر منحة جديدة.. ملايين بانتظار العسكريين والمتقاعدين

وقّع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم يقضي بإعطاء منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، وقد أحاله على الفور على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مجراه القانوني بعد رفعه الى رئيس الجمهورية والحكومة للتوقيع عليه.

2025-09-01

"المالية" تُقر منحة جديدة.. ملايين بانتظار العسكريين والمتقاعدين

وقّع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم يقضي بإعطاء منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، وقد أحاله على الفور على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مجراه القانوني بعد رفعه الى رئيس الجمهورية والحكومة للتوقيع عليه.

للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.. الفضة فوق الـ 40 دولاراً
2025-09-01

للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.. الفضة فوق الـ 40 دولاراً

سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مستفيدا من زيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.


2025-09-01

للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.. الفضة فوق الـ 40 دولاراً

سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مستفيدا من زيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.


يحدث الآن

اخترنا لك
قفزة قياسية في أسعار الذهب
02:26
"المالية" تُقر منحة جديدة.. ملايين بانتظار العسكريين والمتقاعدين
2025-09-01
للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.. الفضة فوق الـ 40 دولاراً
2025-09-01
ليلاً.. أسعار الذهب ترتفع!
2025-08-04
من جديد.. الإتصالات في مرمى التشويش!
2025-07-18
جدول جديد للمحروقات.. وهذه الأسعار!
2025-07-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025