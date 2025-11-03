تراجع الذهب مع صعود الدولار!

وانخفض في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1968.76 للأونصة، فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم الأول 0.5% عند 1978.30 دولار.

ويأتي ذلك مع استقرار مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، بعد أن خفّف التوتر التجاري بين أميركا والصين الضغوط على السوق.