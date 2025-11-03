تراجع الذهب مع صعود الدولار!

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1968.76 دولار للأونصة، فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5% عند 1978.30 دولار.
ويأتي ذلك مع استقرار مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، بعد أن خفّف التوتر التجاري بين أميركا والصين الضغوط على السوق.
هبط سعر الذهب، صباح الأثنين، في المعاملات الفورية بأكثر من 2%، ليصل إلى 4028.84 دولارًا للأونصة.
بعدما ان وصل الى حولى الـ4300 دولار،
استقر سعر الذهب عند 4,381.52 دولاراً للأونصة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.1%، رغم تفاؤل الأسواق بشأن تراجع التوترات التجارية العالمية وإمكانية إعادة فتح الحكومة الأميركية.