4 آب "الحقيقة الضائعة"
إقتصاد

مستوى قياسي لـ"الذهب"

2025-12-23 | 01:22
مستوى قياسي لـ&quot;الذهب&quot;
مستوى قياسي لـ"الذهب"

حطمت أسعار الذهب مستوى قياسياً جديداً،

حيث تجاوزت 4500 دولار للأوقية.
مستوى قياسي لـ"الذهب"

إقتصاد

محليات

لبنان

الذهب

اسعار الذهب

صعود في أسعار الذهب!

صعود في أسعار الذهب!
2025-11-28

صعود في أسعار الذهب!

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 14 تشرين الثاني، مع توقعات المستثمرين بخفض الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

2025-11-28

صعود في أسعار الذهب!

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 14 تشرين الثاني، مع توقعات المستثمرين بخفض الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

اليكم عدد الناخبين اللبنانيين في الخارج!
2025-11-14

اليكم عدد الناخبين اللبنانيين في الخارج!

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

تضع وزارة الخارجية والمغتربين أمام اللبنانيين والناخبين في دول الانتشار جدولًا مفصلًا يبيّن أعداد المسجّلين بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية حول العالم حتى يوم أمس الخميس الواقع في 13 تشرين الثاني 2025، وذلك وفق البيانات الواردة عبر المنصّة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في الانتخابات النيابية للمغتربين : diasporavote.mfa.gov.lb

2025-11-14

اليكم عدد الناخبين اللبنانيين في الخارج!

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

تضع وزارة الخارجية والمغتربين أمام اللبنانيين والناخبين في دول الانتشار جدولًا مفصلًا يبيّن أعداد المسجّلين بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية حول العالم حتى يوم أمس الخميس الواقع في 13 تشرين الثاني 2025، وذلك وفق البيانات الواردة عبر المنصّة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في الانتخابات النيابية للمغتربين : diasporavote.mfa.gov.lb

تراجع الذهب مع صعود الدولار!
2025-11-03

تراجع الذهب مع صعود الدولار!

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار وقلص المستثمرون توقعاتهم لتخفيضات أكبر في الفائدة بعد تصريحات متشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الأميركي جيروم باول.

2025-11-03

تراجع الذهب مع صعود الدولار!

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار وقلص المستثمرون توقعاتهم لتخفيضات أكبر في الفائدة بعد تصريحات متشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الأميركي جيروم باول.

صعود في أسعار الذهب!
2025-11-28
اليكم عدد الناخبين اللبنانيين في الخارج!
2025-11-14
تراجع الذهب مع صعود الدولار!
2025-11-03
هبوط أسعار الذهب!
2025-10-27
بعد ارتفاعه القياسي.. الذهب يتراجع!
2025-10-21
الذهب يتوهج برقم قياسي جديد.. كم بلغ؟
2025-10-21
