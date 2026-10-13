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القناة 12 عن ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء لا يدفع ترامب لمهاجمة إيران قبل الانتخابات وهو يجري حوارا معه ومع مسؤوليه
2026-10-13 | 13:15
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القناة 12 عن ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء لا يدفع ترامب لمهاجمة إيران قبل الانتخابات وهو يجري حوارا معه ومع مسؤوليه
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