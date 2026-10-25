نتنياهو: سنضرب إيران مجددًا



إن " ستضرب مجددًا". مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته للموساد والجيش بالعمل على إسقاط النظام .



في السياق، أفادت القناة 12 بوقوع خلاف بين ورئيس الأركان إيال زامير، على خلفية رغبة في ضربة لإيران قبل الانتخابات، فيما طالب زامير بإجراء مشاورات معمّقة قبل اتخاذ القرار.



وبحسب القناة، طلب زامير الحصول على مستندات موقّعة من المستوى السياسي قبل تنفيذ أي هجوم ضد إيران.