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معركة انتخابية حامية.. وسيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية (تابعوا النشرة المسائية)
معركة انتخابية حامية.. وسيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية (تابعوا النشرة المسائية)
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2026-10-27 | 08:21
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هيئة البث الإسرائيلية: نسبة التصويت في صفوف الجيش الإسرائيلي بلغت 48% من إجمالي الأفراد العاملين حتى الساعة الواحدة ظهراً
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