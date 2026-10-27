أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الشرق الأوسط والعالم

تقدّم للمعارضة وقفزة عربية.. مَن يحسم معركة الكنيست؟

2026-10-27 | 16:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تقدّم للمعارضة وقفزة عربية.. مَن يحسم معركة الكنيست؟
تقدّم للمعارضة وقفزة عربية.. مَن يحسم معركة الكنيست؟

أظهرت استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع في إسرائيل، مساء الثلاثاء، تقدّمًا طفيفًا لمعسكر المعارضة على معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، من دون تمكّن أيّ منهما من بلوغ عتبة الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، والبالغة 61 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.

وبحسب نتائج العينات التي نشرتها القنوات الإسرائيلية 11 و12 و13، يحصل معسكر المعارضة على ما بين 52 و53 مقعدًا، مقابل 50 مقعدًا لمعسكر نتنياهو، فيما يحتفظ حزب الليكود بزعامة نتنياهو بموقعه بوصفه الحزب الأكثر تمثيلًا في البرلمان، مع حصوله على 24 أو 25 مقعدًا.

وسجّلت الأحزاب العربية تقدّمًا كبيرًا، وسط إقبال كثيف من قاعدتها الانتخابية، إذ منحت الاستطلاعات القائمتين العربيتين معًا ما بين 17 و18 مقعدًا، مقارنة بعشرة مقاعد في انتخابات عام 2022. وتوزّعت هذه التقديرات بين 10 و11 مقعدًا للقائمة المشتركة، وسبعة مقاعد للقائمة العربية الموحدة «راعم».

ورغم عدم انتماء القائمتين رسميًا إلى معسكر المعارضة، فإنهما أبدتا انفتاحًا على دعمه، ما يمنح موقفهما أهمية في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي أولى ردود الفعل، اعتبر غادي آيزنكوت، أبرز منافسي نتنياهو، أنّ النتائج الأولية تشير إلى انعدام كامل للثقة بنتانياهو وحكومة السابع من تشرين الأول. من جهته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إنّ معسكر نتانياهو مُني بهزيمة ساحقة، فيما اعتبر الزعيم اليساري يائير غولان أنّ الجمهور "أقال حكومة نتنياهو".

وكانت غالبية الأحزاب اليمينية الرئيسية قد تعهّدت بالعمل مع آيزنكوت وحزبه يشار، لتشكيل ائتلاف معارض قادر على إزاحة نتانياهو من السلطة.

وفي انتخابات عام 2022، حصد الليكود 32 مقعدًا، ما أتاح لنتنياهو تشكيل ائتلاف مع أحزاب صغيرة من أقصى اليمين، بعدما أبدى حلفاؤه التقليديون تحفّظات على التعاون معه بسبب قضايا الفساد التي كان يواجهها.

وشهد اقتراع الثلاثاء نسبة مشاركة وُصفت بالقياسية، في انتخابات اعتبرها كثير من الناخبين مفصلية لمستقبل إسرائيل، فيما تبقى الأرقام الواردة تقديرات لاستطلاعات الخروج، وليست نتائج نهائية.

مقالات ذات صلة
تقدّم للمعارضة وقفزة عربية.. مَن يحسم معركة الكنيست؟

الشرق الأوسط والعالم

اسرائيل

انتخابات اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل: نسبة التصويت في انتخابات الكنيست بلغت حتى الساعة العاشرة صباحا 16.68%
وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن أمام خيارين إما مواصلة النهج الهجومي القائم على المبادرة والحسم أو العودة إلى سياسة الاحتواء والاسترضاء

اقرأ ايضا في الشرق الأوسط والعالم

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026