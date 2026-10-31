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مصادر في "حزب الله" للجديد: "برّي مش أخ أكبر… برّي أب"
مصادر في "حزب الله" للجديد: "برّي مش أخ أكبر… برّي أب"
مصادر في "حزب الله" للجديد : التهدئة الفعلية تبدأ بتراجع الحكومة عن القرارات التي يصفها الحزب بأنّها تجرّم المقاومة
مصادر في "حزب الله" للجديد : التهدئة الفعلية تبدأ بتراجع الحكومة عن القرارات التي يصفها الحزب بأنّها تجرّم المقاومة
مصادر في "حزب الله" للجديد رداً على عدم إحالة قضية المتفجرات إلى المجلس العدلي: ما حصل لا يتعدّى كونه تهدئة جزئية، لا تهدئة حقيقية
مصادر في "حزب الله" للجديد رداً على عدم إحالة قضية المتفجرات إلى المجلس العدلي: ما حصل لا يتعدّى كونه تهدئة جزئية، لا تهدئة حقيقية
معلومات الجديد: اتصالات جرت لضبط التداعيات القضائية للملف لعب فيها اللواء حسن شقير دور الوسيط وسط معلومات عن وعود تلقّاها حزب الله بأن تسير الملاحقات في إطار الجنح لا الجنايات
معلومات الجديد: اتصالات جرت لضبط التداعيات القضائية للملف لعب فيها اللواء حسن شقير دور الوسيط وسط معلومات عن وعود تلقّاها حزب الله بأن تسير الملاحقات في إطار الجنح لا الجنايات
مصادر القوات للجديد: وزراء القوات سينسحبون من الجلسة المقبلة في حال لم يُطرح بند إحالة الملف إلى المجلس العدلي على التصويت
مصادر القوات للجديد: وزراء القوات سينسحبون من الجلسة المقبلة في حال لم يُطرح بند إحالة الملف إلى المجلس العدلي على التصويت
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وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: لا نستبعد أي احتمال بشأن اندلاع الحرب ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات
2026-10-31 | 09:42
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وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: لا نستبعد أي احتمال بشأن اندلاع الحرب ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات
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13:54
مصادر في "حزب الله" للجديد: "برّي مش أخ أكبر… برّي أب"
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