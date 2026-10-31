وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: لا نستبعد أي احتمال بشأن اندلاع الحرب ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات

مصادر في "حزب الله" للجديد : التهدئة الفعلية تبدأ بتراجع الحكومة عن القرارات التي يصفها الحزب بأنّها تجرّم المقاومة

مصادر في "حزب الله" للجديد : التهدئة الفعلية تبدأ بتراجع الحكومة عن القرارات التي يصفها الحزب بأنّها تجرّم المقاومة

مصادر في "حزب الله" للجديد : التهدئة الفعلية تبدأ بتراجع الحكومة عن القرارات التي يصفها الحزب بأنّها تجرّم المقاومة

مصادر في "حزب الله" للجديد رداً على عدم إحالة قضية المتفجرات إلى المجلس العدلي: ما حصل لا يتعدّى كونه تهدئة جزئية، لا تهدئة حقيقية