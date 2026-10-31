طهران ترحّب بتوسيع الحوار.. وتُحذّر واشنطن من "خطأ جديد"!

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة
الجزيرة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية
الرسمية (إرنا)، إن "طهران لا ترى في الظروف الراهنة ضرورة للقاء الجانب الأميركي"، مضيفا أن "شروط إيران
واضحة. وفي الوقت نفسه، يواصل الوسطاء مشاوراتهم بشأن هذه الشروط".
وتابع أنه "لا يوجد حاليا أي برنامج لمثل هذا اللقاء، وإن الأخبار
المتداولة في هذا الشأن مجرد تكهنات إعلامية".
وأكد وزير الخارجية الإيراني
، وفق "إرنا"، أن طهران "دققت بعناية في الرسالة
التي أرسلها جي دي فانس، نائب الرئيس
الأميركي، وأن هذا الموضوع جرى بحثه في اجتماعات على المستويات العليا".
ووصف محاولة واشنطن
فتح مسار أوسع للحوار والتفاهم بأنها "خطوة إيجابية".
وحذر عراقجي من أنه "إذا كان هدف واشنطن من إرسال رسالة فانس إحداث الخلاف والانقسام، فإن هذه الخطوة ستكون خطأ جديدا يضاف إلى أخطاء أميركا السابقة".
وأعلن عراقجي أن وفدا إيرانيا توجه إلى الدوحة، مشيرا إلى وجود مساعده في قطر لمواصلة المشاورات.