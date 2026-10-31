طهران ترحّب بتوسيع الحوار.. وتُحذّر واشنطن من "خطأ جديد"!

أعلن عباس عراقجي عدم وجود خطط لإجراء محادثات مع ، وسط تزايد المخاوف من استئناف الحرب.



وقال عراقجي في مقابلة مع الجزيرة، بحسب ما نقلت الرسمية (إرنا)، إن "طهران لا ترى في الظروف الراهنة ضرورة للقاء الجانب الأميركي"، مضيفا أن "شروط واضحة. وفي الوقت نفسه، يواصل الوسطاء مشاوراتهم بشأن هذه الشروط".



وتابع أنه "لا يوجد حاليا أي برنامج لمثل هذا اللقاء، وإن المتداولة في هذا الشأن مجرد تكهنات إعلامية".



وأكد ، وفق "إرنا"، أن طهران "دققت بعناية في التي أرسلها جي دي فانس، الأميركي، وأن هذا الموضوع جرى بحثه في اجتماعات على المستويات العليا".



ووصف محاولة فتح مسار أوسع للحوار والتفاهم بأنها "خطوة إيجابية".



وحذر عراقجي من أنه "إذا كان هدف واشنطن من إرسال رسالة فانس إحداث الخلاف والانقسام، فإن هذه الخطوة ستكون خطأ جديدا يضاف إلى أخطاء أميركا السابقة".



وأعلن عراقجي أن وفدا إيرانيا توجه إلى الدوحة، مشيرا إلى وجود مساعده في قطر لمواصلة المشاورات.



