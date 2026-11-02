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الشرق الأوسط والعالم

ضربة نووية لـ ايران؟.. صحافي أميركي يتوقع سيناريو الحرب المقبلة!

2026-11-02 | 03:20
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ضربة نووية لـ ايران؟.. صحافي أميركي يتوقع سيناريو الحرب المقبلة!
ضربة نووية لـ ايران؟.. صحافي أميركي يتوقع سيناريو الحرب المقبلة!

قال الصحافي الأميركي تاكر كارلسون، في منشور عبر منصة "إكس"، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تكون على بُعد أيام من توجيه ضربة نووية إلى إيران، تحت ضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب كارلسون، فإن الهدف المحتمل هو جبل "بيكاكس" في وسط إيران، حيث تقول الاستخبارات الإسرائيلية إن طهران أعادت تشغيل برنامج تخصيب اليورانيوم. واعتبر أن الأسلحة التقليدية الأميركية لا تستطيع اختراق 300 قدم من الغرانيت لتدمير الأنفاق الموجودة داخله، ما يجعل الضربة النووية الخيار العسكري الوحيد، وفق تقديره. ونقل عن مراقب مطّلع قوله إن نتنياهو يتصل بترامب يومياً بشأن هذا الأمر.

وربط كارلسون موقف نتنياهو بنتائج الانتخابات الإسرائيلية، قائلاً إنه يحتاج إلى تدخل ترامب لتأمين أغلبية من 61 مقعداً وتشكيل حكومة، وإلا فقد يخسر منصبه ويواجه تحقيقات واحتمال السجن.

وأضاف أن نتنياهو ضغط على وزير الدفاع بيت هيغسيث وقائد "سنتكوم" براد كوبر، اللذين قال إنهما يعارضان التسوية التفاوضية ويدفعان نحو استئناف العمليات العسكرية الكبرى. وأشار إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو ومدير الاستخبارات المركزية جون راتكليف وقادة الحزب الديمقراطي يؤيدون التوجه نفسه.

وحذّر كارلسون من أن انفجاراً نووياً أرضياً في جبل "بيكاكس" قد يؤدي إلى تلوث الخليج الفارسي ومصادر مياه يعتمد عليها 100 مليون شخص. واعتبر أن استخدام واشنطن السلاح النووي ضد إيران قد يشجّع دولاً أخرى على استخدامه.

وقال إن روسيا أبلغت حكومتين على الأقل بأن ضربة نووية أميركية لإيران ستمنحها حرية استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، محذّراً أيضاً من احتمال لجوء الهند وباكستان وكوريا الشمالية إلى الخيار نفسه. ورأى أن ذلك سيقود إلى حرب عالمية ثالثة.

وأضاف أن الإدارة الأميركية أعادت منذ شباط صياغة عقيدتها النووية بما يسهّل استخدام "الأسلحة النووية التكتيكية"، معتبراً أن هذا التحول لم يواجه اعتراضاً من الحزبين في واشنطن.

ونقل كارلسون عن مراقبين مطّلعين أن ترامب قد يحسم قراره بحلول 7 تشرين الثاني، مشيراً إلى أنه لا يزال متردداً ويستمع إلى نائبه جي دي فانس ومبعوثه ستيف ويتكوف، اللذين يؤكدان إمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران.

واعتبر كارلسون أن الاتفاق لا يزال ممكناً رغم صعوبة المفاوضات، مشيراً إلى تشدّد بعض الأطراف داخل الحكومة الإيرانية منذ اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وعائلته في شباط، وفق ما ورد في منشوره.
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الخارجية الإيرانية: مستعدون لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين إذا قبلت واشنطن مطالبنا

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن "إمكانية تنفيذ هذه الخطة خلال يومين دليل إضافي على حسن نية إيران. لقد أكدنا أن من الممكن إعادة الأمن إلى مضيق هرمز واستئناف المفاوضات خلال فترة قصيرة إذا لُبّيت مطالب إيران"، مضيفا أن "تبادل الرسائل لا يزال مستمراً" عبر وسطاء.



03:43

ايران تتعهد بفتح هرمز.. إذا؟

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها تدرس خطة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين إذا قبلت الولايات المتحدة مطالبها، بعدما كانت قد اقترحت سابقاً مهلة أسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن "إمكانية تنفيذ هذه الخطة خلال يومين دليل إضافي على حسن نية إيران. لقد أكدنا أن من الممكن إعادة الأمن إلى مضيق هرمز واستئناف المفاوضات خلال فترة قصيرة إذا لُبّيت مطالب إيران"، مضيفا أن "تبادل الرسائل لا يزال مستمراً" عبر وسطاء.



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