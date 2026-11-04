مجلس الوزراء: إرجاء جلسة الغد إلى الأسبوع المقبل بسبب سفر وزير الطاقة إلى قطر

معلومات الجديد: وفد قطري مرتقب في بيروت الأسبوع المقبل يليه توجه سلام ووزير الطاقة إلى الدوحة لتوقيع الاتفاق

معلومات الجديد: وفد قطري مرتقب في بيروت الأسبوع المقبل يليه توجه سلام ووزير الطاقة إلى الدوحة لتوقيع الاتفاق

معلومات الجديد: وفد قطري مرتقب في بيروت الأسبوع المقبل يليه توجه سلام ووزير الطاقة إلى الدوحة لتوقيع الاتفاق

معلومات الجديد: العرض القطري قدّم للبنان أسعاراً تنافسية أقل من تلك المعتمدة في الدول المحيطة ما يتيح له تحقيق هامش ربح عند بيعها للمواطنين