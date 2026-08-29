أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية 29-08-2026

2026-08-29 | 13:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 29-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 29-08-2026

صيفٌ وشتاءٌ تحت سقفٍ واحد// وكما في السياسةِ والأمن/ أُصيبَ الطقسُ "بمُتلازِمة" تقلُّباتٍ حادّة/ جَعلت من أجواءِ لبنانَ ساحةً مفتوحة أمام اصطدامِ كُتلَتَينِ هوائيتَيِن آتيَتَينِ من إفريقيا وتركيا/ وأدّى التَّمَاسُّ بين الخَطَّين الحامي والبارد إلى وقوع "ماسٍ" مُناخي / أسفر عن منخَفَضٍ جوّي/ محمّلٍ بصواعقَ انفَجَرت رعوداً وأمطاراً غزيرة / وشَكَّلت سيولاً جارِفة ترافَقَت معَ اشتدادٍ في سرعة الرياح// تَواطَأَتِ الطبيعةُ معَ المَيدان/ ففَصَلَت جنوبَ لبنان المشتعِل/ عن شَماله الغارِقِ بالطُّوفَان/ تماماً كالفصلِ الواقِع على الخريطة الجيوسياسية/ حيث تقعُ البلادُ تحت تأثيرِ تيارٍ شديدِ السّخونة/ يريدُ له بنيامين نتنياهو أن يصلَ إلى درجة الغَلَيانِ/ فالانفجار/ ودلالاتُ ذلك لاءاتُه في ما يتعلقُ باليومِ التالي لمِا بعدَ اليونفيل ونسفِ لجنةِ التحقّق بدُولِها قبل تشكيلِها / وإعلانِه فشلَ المناطقِ التجريبية/ والاعتراضِ على عملِ الجيش اللبناني/ وَسَط غَضِّ طَرْفِ الوسيطِ الأميركي والتَّمَاهي معه برفضِ التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب/ حيث اصطَدم إجماعُ أعضاءِ مجلسِ الأمن حول الطلبِ اللبناني بالتمديد لليونفيل بالعارِضة الأميركية/ وامتناعِ المندوب الأميركي عن دعم هذا الطلب/ وفي هذا الإطار نَقلتِ الشرق الأوسط عن رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري أنْ لا بديلَ لليونيفيل سوى قوةٍ تعملُ تحت عَلَم الأمم المتحدة/ تَحظَى بتوافقٍ أوروبي أميركي / وإلّا يَفتقِدُ لبنان المستَنَدَ القانوني للإبقاء على المرجِعية الدولية كناظِمٍ وحيد يؤازِرُ الجيشَ لبسطِ سيادةِ الدولة شرطَ انسحابِ إسرائيل حتى الحدودِ الدولية// في العُرف الإسرائيلي يعني الانسحابُ من الجنوب  إنهاءَ الحرب/ وفي ذلك مَقتَلةٌ لنتنياهو على أبواب انتخابات الكنيست/ وكما بعمليات الحرقِ العَمْد والتدميرِ الممنهج التي يفتعِلُها الجيشُ الإسرائيلي في الأملاك والأرزاق/ فهو يَضرِبُ عُرضَ الحائط بالدعَوَاتِ الأوروبيةِ وحتى الأميركيةِ لوقف الاعتداءات ومعها احتلَّ عَشْرَ قُرىً جنوبية بعد توقيع اتفاقِ الإطار// وعلى المدِّ والجَزْر اتَّسَعتِ الفَجوةُ بين السلطةِ السياسية وحزبِ الله/ فتَشَكَّلَ "تسونامي" من اللاءات أطلَقَها حزبُ الله ضد الاتفاقِ الإطاري والمناطقِ التجريبية بصفتِهما خارجَ القانونِ والإجماع اللبناني/ في المقابل  ثمّة مَن يرُدُّ على الموجة نفسِها  بأن الذهابَ إلى الحرب لم يَحظَ بإجماع لبناني/ وبأن اتخاذَ لبنان مِنصةً لدعم إيران في التفاوض/ يُعطي الذريعةَ لإسرائيل بمواصلة اعتداءاتِها / وإذا كان اتهامُ السلطةِ السياسية بأنَّ المفاوضاتِ لم تَوقِفِ الحربَ بل مَنَحَتها شرعية/ بحَسَبِ الأمين العام/ فإنَّ الحزبَ في الوقت عينِه لم يَردَعْ إسرائيل// وفي مُقابِل الشَّدِّ والجَذب فإنَّ علي الطاهر لا يزالُ يَختزنُ الصاعق/ خصوصاً أنَّ حزبَ الله يرفضُ التسويةَ المتعلقة بتسليم التلة للجيش اللبناني خَشيَةَ أن تَلقَى مصيرَ "المنصوري" وغيرِها من دخول الجيش الإسرائيلي إليها/ مضافاً إليها أنَّ إسرائيل لا تنوي الانسحابَ من المنطقة المحيطة بعلي الطاهر/ بحَسَبِ ما نَقلت معاريف عن مصدر أمني إسرائيلي / قال  إنَّ نتنياهو يتصرفُ بحَذَرٍ إزاءَ لبنان خَشيةَ إغضابِ الرئيسِ الأميركي/ المشغولِ حالياً بالغضب الاقتصادي على إيران/ حيث أصدرَ حُزمةَ عقوباتٍ جديدة/ في وقت وَقَفت طهران عند خط الهجوم في مَعرِضِ الدفاع/ عن مذكِرة التفاهم/ كمُنطَلقٍ لأيِّ تسوية/ تحديداً في ما يتعلقُ بفتحِ مَضيق هُرمُز/ إذا ما نَفّذت واشنطن التزاماتِها برفع الحصارِ والعقوباتِ والإفراجِ عن الأموال وإجبارِ إسرائيل على وقفِ اعتداءاتها على لبنان بحَسَبِ آخِرِ المواقفِ التي أَطلَقها الرئيسُ الإيراني مسعود بزيشكيان/./
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 29-08-2026

النشرة

مقدمة

النشرة

المسائية

29-08-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 28-08-2026

اقرأ ايضا في النشرة

يحدث الآن

اخترنا لكم
مقدمة النشرة المسائية 28-08-2026
2026-08-28
مقدمة النشرة المسائية 27-08-2026
2026-08-27
مقدمة النشرة المسائية 26-08-2026
2026-08-26
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2026
2026-08-25
مقدمة النشرة المسائية 24-08-2026
2026-08-24
مقدمة النشرة المسائية 23-08-2026
2026-08-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026