أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية 30-08-2026

2026-08-30 | 13:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 30-08-2026

الإمام المغيب هو اليوم أكثر حضوراً. وعشية إحياء الذكرى الثامنة والأربعين لتغييبه، تتجه الأنظار غداً إلى الكلمة المرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وما إذا كان الأستاذ سيستخلص من فكر الإمام مبادرةً تفتح ثَغرةً في الجدار العازل، أم أنه سيعيدُ ترسيمَ مواقفِه على الثوابت التي حددها بالمراسَلَة أو أودعها "صاحب الأمانة" في صندوق الأمانات لدى من التقاهم ويلتقيهم وآخرهم لقاء "العجلة" في عطلة الأحد مع الزعيم وليد جنبلاط. اللقاء انتهى بعد السلام بلا كلام/ لكن جنبلاط ترك "قدر في هذا المشرق" بعهدة بري. فيما  مناسبة تغييب الإمام حركت مياه الجنوب الراكدة على الحلول المستعصية، ووجد المسؤولون في المناسبة، مناسبةً ليدلي كلٌّ منهم بدلوه. فرئيس الجمهورية رفض أن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقةَ تفاوض/ ورئيس الحكومة تعهّدَ بأن لا يبقى الجنوبُ ساحةً مفتوحةً لحروب لا يقررُها اللبنانيون ودولتُهم// وإذا كان "لبنان وطناً لجميع أبنائه" من وحي أقوال الإمام / فإن جزءاً من هذا الوطن سلخته إسرائيل عن الخارطة، وسيّجته بخط أصفر تخطى كل الخطوط الحمر، من احتلال وتدمير وتجريف وإبادة... في حين دخل اتفاق الإطار غرفة الإنعاش، حيث يُحقَن بمُضادّات حيوية لإبقائه على قيد الحياة، إلى حين تحديد موعِد جولة روما ثلاثة. وربطاً بالمفاوضات المعلَّقة أكدت مصادر أميركية للجديد أنه وعلى الرغم من أن لا تؤدي هذه المفاوضات إلى اختراقات ملموسة/ فإن أي طرف من الأطراف المعنية لا يرغب بإعلان الفشل/ أقلُّه في انتظار تبلور المشهد السياسي الإقليمي. وفي الوقت الضائع تلعب إسرائيل لعبتها، من جنوب لبنان إلى غزة، وقد أضافت الضفة الغربية إلى دائرة اللهيب، وبحسب معاريف فإن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حالياً في جنوب لبنان وغزة إلى الضفة، مع تصاعد إجرام المستوطنين بحق الفلسطينيين بحماية الجيش الإسرائيلي وشرطته العسكرية وبضوء أخضر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير ماليته سموتريتش. فنتنياهو وفي محاولة مكشوفة خدع العالم بانتقاده لأفعال المستوطنين فيما هو "عراب" الإجرام والمشرف المنفذ على مصادقة ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتشريع بناء الآلاف من البؤر الاستيطانية وتمويلِها وحمايتِها, والخدعة نفسها تبناها وزير خارجيته وهرب فيها إلى الأمام بقوله إن أفعال هؤلاء المتطرفين وصمةُ عارٍ وتتعارض مع قيم دولة إسرائيل. أما سموتريتش فأعلنها "ثورة استيطانية" تبدأ من الضفة الغربية امتداداً نحو منطقتي النقب والجليل. وكما الجنوب اللبناني وقطاع غزة والضفة الغربية التي وضعها نتنياهو على صفيح ساخن ويستثمر ساحاتها في سوق المزايدة الانتخابية/ فإن التناقض سيدُ الموقف بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بمضيق هرمز. ومع الحرب التي دخلت شهرها السابع بعدما أدار ترامب دَفّتَها من العسكر إلى الاقتصاد/ فإن الرئيس الأميركي الذي انتقد أسلافَه وحروبَهم الأبدية/ يخوض اليوم حرباً أبدية / ولا يوجد لديه بصيصُ نور لكيفية الخروج من هذا النفق/ لكنه وجد في كندا "أقرب جار" هدفاً / وبعد الحرب التجارية أعد لاحتلال بحيرتها جيشاً من "البط" المسلح // وللجنون فنون//
 
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 30-08-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

30-08-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 29-08-2026

اقرأ ايضا في النشرة

مقدمة النشرة المسائية 29-08-2026
Play
2026-08-29
Play

مقدمة النشرة المسائية 29-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 29-08-2026

2026-08-29

مقدمة النشرة المسائية 29-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 29-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 27-08-2026
Play
2026-08-27
Play

مقدمة النشرة المسائية 27-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 27-08-2026

2026-08-27

مقدمة النشرة المسائية 27-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 27-08-2026

يحدث الآن

اخترنا لكم
مقدمة النشرة المسائية 29-08-2026
2026-08-29
مقدمة النشرة المسائية 28-08-2026
2026-08-28
مقدمة النشرة المسائية 27-08-2026
2026-08-27
مقدمة النشرة المسائية 26-08-2026
2026-08-26
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2026
2026-08-25
مقدمة النشرة المسائية 24-08-2026
2026-08-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026