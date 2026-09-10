عاجل
بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش سيظل بالمنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية لمنع حزب الله من العودة إليها
بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش سيظل بالمنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية لمنع حزب الله من العودة إليها
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا بنى تحتية في منطقة مرتفعات علي الطاهر
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا بنى تحتية في منطقة مرتفعات علي الطاهر
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
22 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية 10-09-2026

2026-09-10 | 13:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 10-09-2026

مقدمة النشرة المسائية 10-09-2026

بنان معلّقٌ على حِبالِ مواعيدِ أيلول بمؤتمراتِه ومفاوضاتِه وتطوراتِ مَيدانِه المشتعل / ولا شيءَ حتى الساعة في دائرة اليقين / وبينما تَغيبُ الضماناتُ الحتميّة / تَحضُرُ الوعودُ المبدئية بخفضِ التصعيد كأولوية/ معطوفاً على دعمٍ أميركي لخُطُواتِ الحكومةِ اللبنانية في بسط سلطتِها جنوباً / فالدولةُ تحاولُ أن تجدَ لها مَوطِئَ قدمٍ بين الركام/ من النبطية إلى صور وعربصاليم، وَصلتِ النداءاتُ إلى بعبدا/ وفي مجلس الوزراء كان الجوابُ على لسان رئيسِ الجمهورية / سَمِعناكُم… نحن إلى جانبِكم… لقد آنَ الاوانُ  لكي تعودَ الدولةُ إلى الجنوب/ منطلِقاً من ثابتةِ أنَّ الجنوبَ هو الجزءُ الاساسُ من لبنان / والجنوبُ ما زال تحت النار/ فالجيشُ يعزّزُ حضورَه في النبطية، والأجهزةُ الأمنية تستعدُّ للانتشار… والسلطةُ السياسية تقولُ إنَّ صمودَ الأهالي أولوية، وإنَّ عودةَ الدولة إلى الجنوب لم تَعُدْ شعاراً، بل مسؤولية/ وفي المقابل إسرائيل تواصِلُ القصفَ والضغط، والهُدنةُ تبقى هُدنةً مثقوبة، والجنوبُ يعيشُ بين نارٍ قائمة واحتمالِ نارٍ أكبر/ اما على الخطِّ الاميركي فالكلامُ أكثرُ وضوحاً/ الجنوبُ لا يعودُ الى جِهاتٍ اقليميةٍ او ميليشيات/ وقرارُ الحربِ والسِّلمِ للدولة/ والجيشُ اللبناني هو مَن يتولَّى بسطَ السيادة / وفي لبنان، كلُّ طريقٍ يقودُ إلى طريقٍ آخَر/ الجنوبُ يقودُ إلى التفاوضِ والتفاوضُ يقودُ إلى روما. وما قَبلَها يقعُ مؤتمرُ الجيشِ في  باريس… وما بعدَ  باريس نيويورك/ ففي السابعَ عَشَرَ من أيلول، مؤتمرُ دعمِ الجيش في باريس/ والذي بحَسَبِ مصادرَ دبلوماسيةٍ سوف يترأسُه الرئيسُ الفرنسي ايمانويل ماكرون الى جانب الملكِ الاردني عبدلله الثاني والرئيس جوزف عون وبمشاركةِ عشرينَ دولةً من بينها دولٌ عربيةٌ وخليجية وبحضور اميركي / وعلى مَسافةِ الفترةِ الفاصلة عن الموعِد الباريسي المنتَظَر / يجلسُ لبنان على مفترقٍ دقيق حيث ستَرصُدُ العينُ الدبلوماسيةُ الدولية مدى قدرةِ الحكومةِ اللبنانية ومؤسساتِها الامنية على الوفاءِ بالتزاماتِها وتنفيذِ تعهداتِها وبسطِ سلطتِها على الارض / ومن باريس ينطلقُ العنوانُ اللبناني الى الامم المتحدة في نيويورك حيث سيَشرحُ رئيسُ الحكومة نواف سلام تفاصيلَ الواقع اللبناني امام الجمعيةِ العامة / ومن هناك يَنتقلُ المسارُ اللبناني الى جلسةٍ مُفترَضة في روما اواخرَ ايلول / وعلى هذه الرحلة بين العواصم تدورُ عَقاربُ الجهودِ الدبلوماسية وراءَ كواليسِ المقرّات وخلفَ نِقاطِ المباحثات / لمحاولة ارساءِ واقعٍ يؤسِّسُ لمرحلةٍ ثابتة من التفاهمات / وقد بدأ ذلك بسلسلة اتصالاتٍ سعودية اميركية / ويحتاجُ استكمالاً الى ضغطٍ اميركي على اسرائيل لعدم اغراقِ الساحةِ الجنوبية في صُندوقة الانتخابات الخريفية / كما يحتاجُ في المقابل الى اقتناعٍ لدى حزبِ الله بوضع مصلحةِ لبنانَ واللبنانيين واهلِ الجنوب كأولويةٍ تتخَطَّى كلَّ ارتباطٍ خارجي / واعطاءِ الدولةِ اللبنانية زِمامَ الحلِّ والربط على مِساحة الميدان وتطوراتِه / من النبطية بدأتِ الحكاية/ لكنها ليست حكايةَ النبطية وحدَها/ إنها حكايةُ دولةٍ تحاولُ أن تستعيدَ حضورَها في اللحظة التي يتَّسِعُ فيها غيابُ اليقين/.فإمّا  أن تسبِقَ الدولةُ النار/ وإمّا أن تسبِقَ النارُ الدولة. وبين الاثنين/ لبنان يَنتظر.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 10-09-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

10-09-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 09-09-2026

اقرأ ايضا في النشرة

يحدث الآن

اخترنا لكم
مقدمة النشرة المسائية 09-09-2026
2026-09-09
مقدمة النشرة المسائية 08-09-2026
2026-09-08
مقدمة النشرة المسائية 07-09-2026
2026-09-07
مقدمة النشرة المسائية 06-09-2026
2026-09-06
مقدمة النشرة المسائية 05-09-2026
2026-09-05
مقدمة النشرة المسائية 04-09-2026
2026-09-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026