مقدمة النشرة المسائية 26-09-2026

ما قبلَ نيويورك كما بعدَه/ وقفَ العدُّ التنازلي/ على اللاتنازل من الجانبين والأميركي/وانتهت عمليةُ الفرزِ والضمّ بين اللقاءاتِ المباشِرة وفي الغرف المغلقة إلى رفضِ الرئيسِ الأميركي دونالد ترامب المقترحَ الإيراني بوقف إطلاق النار لمدةِ سبعةِ أيام/ وفتحِ مَضيق هرمُز وفكِّ الحصار/ لكنَّ ترامب "واقعٌ بين شاقوفَيْ" حربٍ إذا جدَّدَها سيخسرُها على أرضه وفي صناديقِ الاقتراع "الجمهورية"/ وتنازلٍ إذا قدَّمه سيَحصدُ تداعياتِه ثورةَ غضبٍ شعبيةً على حربٍ بلا هدف " لا ناقةٌ ولا جَمَل للشعب الأميركي فيها" /./ لا يُحسد ترامب على الوضع الذي وضع نفسَه فيه/ ولهذا سَحب ورقةً سبَقَ واستخدَمها وهي إمساكُ طهران من اليد التي تؤلمُها/ عبر تطويقِ المضيق بالجدار الفولاذي وخنقِها بالمنبوذ الاقتصادي/ وفرضِ أكبرِ حصارٍ عليها في التاريخ العسكري/ وعلى ما تتكبدُه إيران من خسائرَ في خزينتِها بَنى ترامب مبرراتِه برفض الاقتراح /./ وعَودٌ على بَدء/ ففيما المستوى السياسيُّ الإيرانيُّ صاحبُ المقتَرح اعتَصم بالصمت/ تولى الجَناحُ العسكري الردَّ وأعلن الجاهزيةَ التامة / وبالمباشِر أَطلقتِ القواتُ المسلحة طلَقاتٍ تحذيريةً للقوات الأميركية من أنَّ ارتكابَ أيِّ خطأٍ جديد في الحسابات سيكونُ الردُّ عليه أشدَّ وعلى نطاقٍ أوسعَ من الحربين السابقتين والاحتياجاتِ العسكريةَ متوفرةٌ لمواجهة أيِّ عدوانٍ أميركي أو إسرائيلي محتمل/./ جَمَعتِ الأممُ المتحدة على مدى أيام/ وإن كانت كلُّ دولةٍ غرَّدت في سِربها/ لكنَّ المجمّعَ الدولي ومعه اللقاءاتُ والوَساطاتُ الجوالة بين الأروقة/ لم يستطعْ أن يردُمَ الهوَّةَ الأميركيةَ الإيرانية التي أصبحت بعمق مَضيق/ مرَّ بين واشنطن وبكين خلال القِمة الرئاسية الثنائية كموجةٍ عابِرة ولم يَمُدَّ خلالها التِّنّينُ الصيني طَوْقَ النَّجاةِ للنسر الأميركي بل تَرَكه يغرَقُ في المستنقع على قاعدة أن ترامب افتَعلَ الحربَ مع إيران وعليه وحدَه يقعُ عاتقُ وضعِ نهايةٍ لها/ وإزاء ما تقدَّم/ فإنَّ للهزةِ التي سُجلت على مَرصد الطرفين هزاتٍ ارتداديةً ستَضرِب الإقليمَ والمنطقة/ ولن يكونَ بمنأىً عن تداعياتها/ وكما قبلَها فإن البلدَ الغارق في أزمة مطلبية/ فَتح دفاترَه للعالم/ وثَبَّت رئيسُ حكومته نواف سلام قواعدَ السيادة الصُّلبة من على مِنبر الأمم المتحدة/ واستَثمر أيامَ نيويورك ولياليَها/ في لقاءاتِ الخصمِ والصديق / وقبل إعدادِ العُدَّة للّقاء بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الإثنين المقبل/ فقد فَعَّل سلام مِروحةَ التنسيق المكثف السعودي اللبناني/ بحَسَبِ مصادرِ الجديد في واشنطن حيث أفادت بالاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة كخطوةٍ نحو عودةِ العلاقات المميزة بما يمهِّدُ لخُطواتٍ إضافية مشتركة بين البلدين/ وذلك خلال الاجتماع الذي ضم سلام إلى السعودي بن فرحان بحضور يزيد بن فرحان المكلف بالمِلف اللبناني/ وإضافةً للتحضير لمرحلةٍ جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والتبادلِ الثقافي بين البلدين /فإن ثقل الاهتمام السعودي بلبنان عبر حضور "فيصل ويزيد " مجتمعين للقاء سلام/ تطرق إلى البحث بأوضاع المنطقة والجهودِ المبذولة لخفضِ التصعيد وتعزيزِ الأمن والاستقرار/ كما أَطلَع سلام الجانبَ السعودي على مسار العمل ضِمنَ الإطار الثّلاثي/ وضرورةِ أن يترافَقَ هذا المسارُ معَ جدولٍ زمني واضح/ وآليّةٍ للتحقّق من تنفيذ الالتزامات/./ أما وزيرُ الخارجية السعودي فثمّنَ الجهودَ الّتي تبذلُها الحكومةُ اللبنانية للحفاظ على الدولة ومؤسّساتِها الوطنيّة/ بما يُسهمُ في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي/./ لينتقلَ المشهدُ من نيويورك إلى جادة الشانزيليزيه/ فعلى مَدِّ عشراتِ آلافِ المشاركين رَفع البابا لاوون الرابعَ عَشَر صلواتٍ عَبَرتِ التسونامي البشري/ إلى صُنَّاع القرار برسالةٍ مُفادُها أنَّ التاريخَ البشري لا يكتبُه مَن يفرِضونَ أنفسَهم بقوةِ السلاح أو السيطرةِ والهيمنة بل يكتبُه المتواضِعون ومَن يَخلقون آلياتِ السلام/./ لكنْ "على مَنْ تقرأُ مَزاميرَك يا لاوون "//