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مقدمة النشرة المسائية 20-10-2026

2026-10-20 | 14:01
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مقدمة النشرة المسائية 20-10-2026

ما الذي ستُنجِزُه "تامبا" وعَجِزت عنه روما ؟// فبدليلِ جولةِ فلوريدا وأَخَواتِها في واشنطن وروما ونتائجِها المعلقة / وَاهِمٌ مَن يَعتقدُ بأنَّ لبنانَ وبين تِشرينَين انتخابيَّين في قائمة الأولويات/ فالاجتماعُ العسكري في مقر "السنتكوم" بين الوفدَينِ اللبنانيِّ والإسرائيلي برعايةٍ أميركية راوَحَ مكانَه معَ التعنتِ الإسرائيلي بربطِ أيِّ خُطوةٍ بنزع سلاحِ حزبِ الله من كل لبنان وتالياً بنتائج انتخاباتِه ويستغلُ الوقت الضائع ليتمددَ أكثر فأكثر على أرض الجنوب/ وفوقها يهاجم الجيش اللبناني ويتهمه بالتقصير/ فيما الوفدُ اللبناني الذي قلَّصَ عديدَه إلى ثلاثةِ ضباطٍ  لا يزالُ متمسكاً بثوابتِه وعلى رأسها / تحديدُ مناطقَ تجريبيةٍ جديدة / معَ الاتجاهِ إلى رفضِ الصيغةِ الأميركيةِ الإسرائيلية المقتَرحة للتنسيقِ المباشِر بين الجيشينِ اللبناني والإسرائيلي/ بحَسَبِ المعلوماتِ التي أفادت بأنَّ التوترَ سيدُ اللقاءِ معَ بروزِ فجَوةٍ كبيرة بين أولوياتِ الطرفَين// وإذا كان اجتماعُ تامبا لزومَ ما لا يَلزم / فالمكتوبُ الإسرائيلي قُرىء من عناوينِ المواقفِ التي أَطلَقها كلٌّ من نتنياهو ووزيرِ حربه كاتس/ فقبلَ اللقاءِ تلقَّى نتنياهو "إبرةً في العَضَل" بمحلولٍ من صُنع ترامب / وبالتزامنِ مَعَ اللقاء/ جدد كاتس القول إنْ لا انسحابَ من المنطقةِ الأمنية ما دام لم يُنزعْ سلاحُ حزبِ الله/ ورَفَع سقفَ التهديد بإجلاءِ سكانِ النبطية والليطاني وضمِّ المنطقتَين إلى الخط الأصفر/ وتوعَّد بأنَّ ايَّ إطلاقِ نارٍ أو إرسالِ مسيّراتٍ نحو إسرائيل سيقابَلُ بضربِ الضاحيةِ الجنوبية/  
وعلى هذا المشهد / فإنَّ "عينَ العرب".. عايَنَتِ الأرضَ التجريبيةَ في زوطر الغربية / ويا لَهَوْل ما رأت / ومِن هناك سَطَّرتِ الجامعةُ العربية "فاقِدةُ الحِيلة" في سِجِلِّ الزيارة/ أنَّ التزامَها تِجاهَ لبنان يشكلُ بدايةَ مسارٍ وليس نهايةَ المطاف/ وعلى الحدثِ النادر الذي يَستَحِقُّ التقديرَ دعا قائدُ قِطاعِ جنوب الليطاني العميد نقولا ثابت ضيفَه العربي إلى تحركٍ عربي يَدفعُ إسرائيلَ للالتزام بوقفِ إطلاقِ النارِ والانسحاب/ انتهى اليومُ الجنوبي/ ليتقدمَ العزفُ على "القانون" / حيث وقفَ المجلسُ الدستوري على خاطِر رئيسِ الجمهورية/ فقبِلَ الطعنَ وأَبطلَ المادةَ الثالثة المطعون فيها من قانونِ تعديلِ قانونِ إصلاحِ المصارف وأَلغى منعَ السفرِ والحمايةِ القضائية لموظفي المصارف/ وفيما بقيَ قانونُ العفوِ العامّ مُعلَّقاً على الحِبالِ الممتدة بين المجلسَينِ الدستوري والنيابي/ فإنَّ "نَصْبة العمر" انتَهت بإطلاقِ سَراح أبو عمر / الأميرِ الوهميّ و"مُشَغِّلِه " الشيخ خلدون عريمط / بعد توقيفٍ دامَ قُرابةَ تسعةِ أشهر/  بمُوجِبِ قرارِ تَخليةِ سبيلٍ من دونِ كَفالةٍ أَصدَرته محكمةُ الجِناياتِ في بيروت/ إطلاقُ السَّراحِ هذا أَفسَحَ المكانَ لساكِنٍ جديد في رومية/ كي يجلسَ وراءَ "قُضبانٍ من نَحاس" / حيث يتجهُ النائبُ العامُّ المالي القاضي ماهر شعيتو/ إلى الادِّعاءِ على مديرِ مؤسسةِ كهرَباءِ لبنان كمال حايك بعد الاستماعِ إليه في مِلفِّ سَرِقةِ الأطنان من كابلاتِ النَّحَاس والتي تُقَدَّرُ قيمتُها بنحوِ عَشَرَةِ ملايين دولار/ وبحَسَبِ المعلومات فإنَّ القاضي "الماهر" طلبَ الإذنَ بملاحَقةِ "الحايك" لكنَّ وزيرَ الطاقة جو صدي "معتكِف" عن الجواب. ومَن حَفَر حُفرةً لغيرِه بفبركةِ المِلفات المزوَّرة / ثَبُتَت إدانتُه بتقديمِ معطياتٍ مزوَّرة للبنكِ الدولي حول موجوداتِ مؤسسةِ كهرباءِ لبنان / ومديرُ العَتَمَة لرُبع قرن/ تَنتظرُه عَتَمَةُ السِّجن ولو كان مُغَطَّى بوزيرٍ ومَنْ هو أرفعُ مَقاماً من الوزير// ومَنْ يَحمي الفاسِد شريكٌ في الفساد//
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