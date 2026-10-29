مقدمة النشرة المسائية 29-10-2026

مقدمة النشرة المسائية 29-10-2026

من حيث توقفت "تامبا" استعاد نشاطه السياسي باجتماع ثلاثي مدني عسكري/ جمع فيه رئيس الجمهورية فريقي التفاوض أعضاء الوفد العسكري إلى رئيس الوفد سيمون كرم/ بحضور رودولف هيكل/ واطلع خلاله عون على نتائج الاجتماعات بمفعول رجعي عن أسبوعين / لا تقدم على خط المفاوضات / أما ما خفي وبحسب معلومات الجديد فإن لبنان وإذا كان تفصيلاً أمام العناوين الكبرى/ فإنه يقع تحت منخفض قاس من التهديد بالعقوبات / تنال شخصيات سياسية وقضائية وأمنية/ ومن بينها شخصيات من خارج بطانة السياسية وبيئته الشعبية/ بتهمة القرابة مع الحزب / أو بتهمة التصويب على اتفاق الإطار/ وفي هذا الإطار برز موقف لافت لأمين عام الحزب اللشيخ نعيم قاسم/ أكد فيه الارتباط العضوي كما في القرار بإيران/ فتبنى الاتفاق الأميركي باعتباره مصدر القوة المتاح/ والذي أثبت فاعليته بمجرد إطلاق مذكرة التفاهم في إسلام آباد/ واعتبرأن لا شرعية لاتفاق الإطار ووصفه بأنه بحكم معدوم الوجود/