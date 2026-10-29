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مقدمة النشرة المسائية 29-10-2026

2026-10-29 | 14:37
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مقدمة النشرة المسائية 29-10-2026

مقدمة النشرة المسائية 29-10-2026

من حيث توقفت "تامبا" استعاد لبنان نشاطه السياسي باجتماع ثلاثي مدني عسكري/ جمع فيه رئيس الجمهورية فريقي التفاوض أعضاء الوفد العسكري إلى رئيس الوفد سيمون كرم/ بحضور قائد الجيش رودولف هيكل/ واطلع خلاله عون على نتائج الاجتماعات بمفعول رجعي عن أسبوعين / لا تقدم على خط المفاوضات / أما ما خفي وبحسب معلومات الجديد فإن لبنان وإذا كان تفصيلاً أمام العناوين الكبرى/ فإنه يقع تحت منخفض قاس من التهديد بالعقوبات / تنال شخصيات سياسية وقضائية وأمنية/ ومن بينها شخصيات من خارج بطانة حزب الله السياسية وبيئته الشعبية/ بتهمة القرابة مع الحزب / أو بتهمة التصويب على اتفاق الإطار/ وفي هذا الإطار برز موقف لافت لأمين عام الحزب اللشيخ نعيم قاسم/ أكد فيه الارتباط العضوي كما في القرار بإيران/ فتبنى الاتفاق الإيراني الأميركي باعتباره مصدر القوة المتاح/ والذي أثبت فاعليته بمجرد إطلاق مذكرة التفاهم في إسلام آباد/ واعتبرأن لا شرعية لاتفاق الإطار ووصفه بأنه بحكم معدوم الوجود/
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