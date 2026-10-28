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مقدمة النشرة المسائية 28-10-2026

2026-10-28 | 14:13
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مقدمة النشرة المسائية 28-10-2026

بانتظارِ فضِّ الأغلِفة المزدوَجة/ رَستِ الأصواتُ المفروزة بين معسكرَي بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت على معادَلة لا غالب ولا مغلوب/ وانتهتِ الانتخاباتُ بحاصِلٍ شكَّل فيه الصوتُ العربي الفارِقَ التاريخي/ وبولادةِ قُطبَينِ لجسدٍ واحدٍ برأسَين/ لكنَّ المَخَاضَ العسير لم ينته/ فكِلا معسكرِ الليكود وتوابِعه ومعسكرِ المعارَضة وأخواتِها/ يُعانيانِ من عوارض "الإجهاض" مع انسدادِ الأفقِ السياسي بغيابِ رابحٍ يمتلِكُ الأغلبيةَ لتشكيلِ الحكومة/ وعلى الحساباتِ المعقَدة لكلَيهِما أصبحتِ القوائمُ العربية بيضةَ القَبّان/ ففَتح حزبُ الليكود المتصدِّر كأكبرِ حزبٍ سياسي/ النارَ عليها واتهَمها بسَرِقة الانتخابات وبدعمِ الإرهاب والسعيِ إلى تدميرِ الدولةِ اليهودية/ في حين وفي أولِ خِطابٍ لهُ نَصح آيزنكوت خصمَه نتنياهو بالتقاعدِ من الحياةِ السياسية/ وحذَّره من التجرؤِ على استغلالِ أمنِ إسرائيل لخدمةِ مصالحِه السياسية/ وعَقَد النيةَ على تشكيلِ حكومة تمثلُ كلَّ الإسرائيليين// القوائمُ العربية تلقَّفَت آخِرَ الخِطاب/ وأَبدَتِ استعدادَها لشَراكةٍ يهوديةٍ عربيةٍ حقيقية للإطاحة بنتنياهو/ وقال رئيسُ القائمةِ العربية المشتركة يوسف جبارين: على كلِّ مَن يريدُ تقديمَ بديلٍ جوهري وحقيقي لحكومة نتنياهو الغارقةِ في الدماء أن يتحاوَرَ معنا وأن يمهّدَ الطريقَ أمام التغييرِ الذي يتطلعُ إليه الجمهور في إسرائيل/ أما أحمد الطيبي عضوُ القائمة المشتركة فأبدى جاهزيةً لمد يدِ المساعَدة لمعسكرِ التغيير القادرِ على تشكيل الحكومة إذا تحَلَّى بالشَّجاعة ورأى أن التصويتَ العربي الكثيف يُثبتُ أنَّ القائمةَ المشتركة قوةٌ حاسمة لا تغييرَ من دونِها/ وفي الوقت الذي يحاولُ فيه نتنياهو استمالةَ أحدِ أطرافِ معسكر آيزنكوت لتأمينِ الستين زائداً واحداً/ دَفَع زعيمُ اليسار يائير غولان حلفاءَه في المعارَضة إلى التعاونِ معَ الأحزابِ العربية لتشكيلِ حكومةِ تغييرٍ/ وقال: يجبُ ألَّا نَقبلَ بعد الآن بالتقسيمِ العنصري الذي يمارسُه نتنياهو بين الأصواتِ اليهودية والأصواتِ العربية// ما بينَ الكلامِ والأفعال/ يبدو المشهدُ أكثرَ تعقيداً معَ تعدُّدِ المَساراتِ بين العجزِ عن تشكيل الحكومة وبين الذهابِ إلى جولةِ انتخاباتٍ جديدة/ أو بحَسَبِ ما نَقلت واشنطن بوست عن مسؤولٍ بالليكود أنَّ نتنياهو قد يُلزِمُ آيزنكوت بالانضمامِ لحكومةِ وَحدةٍ وطنية إذا عادتِ الحربُ ضدّ إيران/ وقد يكونُ هذا المَخرجَ الذي يراهِنُ عليه نتنياهو لإعادة ترتيبِ أوراقِه/ خصوصاً أنَّ الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب وبعد القلقِ على فُرصِ نتنياهو توصَّلَ الى نتيجةٍ بأنَّ دعمَه له أَحدَثَ فَرقاً كبيراً ووَصَف وضعَه بالجيد جداً/ وعلى الرَّغم من انشغالِه بانتخاباتِه النِصفية أضافَ في تصريحٍ لأكسيوس أنه لم يفكرْ بعدُ بالتدخلِ للمساعَدة في تشكيل حكومةِ وَحدةٍ وطنية بقيادة نتنياهو وسيُلقي نَظرةً على ذلك/ ورداً على سؤالٍ عن إمكانِ شنِّ مزيدٍ من الضرَبات على إيران بعد انتخاباتِ التجديدِ النِصفي للكونغرس قال ترامب إنَّ كلَّ شيءٍ ممكن// في هذا الوقت تعكُفُ طهران على دراسةِ مقترحٍ قدَّمَه الوسيطُ القَطري كمُسَوَّدةِ اتفاقٍ جديد لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على البلاد/ وبهذا المقترح رَمَت قطر الطابةَ في ملعبِ ايران وطالَبتها بإبداء حُسن النية/ وهو ما يتقاطعُ معَ المسؤوليةِ التي ألقَتها دولُ حلفِ مكة في الاجتماع الرُّباعي على طهران لاقتناصِ الفرصة التي أَتت في سياقِ تشجيعِ الحلول الدبلوماسية وفتحِ قنواتِ التفاوض لمنع تجددِ التصعيد العسكري ودعمِ جهود الوَساطة التي تبذلُها قطر وباكستان/ وزيرُ الخارجية عباس عراقجي وصفَ الاجتماعَ الرباعي بالفرصةِ الثمينة لدفع الحوارِ بشأن السلام والأمنِ الإقليميَّين/ وأكد أن دولَ الجوار تمثلُ أولويةً بالنسبة لإيران قائلاً إنّ "جيرانَنا هم أولويتُنا"/ فهل ستُطَبِّق طهران المثَل: الجار قبل الدار؟
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