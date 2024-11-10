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فيصل كرامي : 1701 ونقطة عالسطر يحقق طموحات وأمن اللبنانيين .. وفلسطين ما بتطلع من عروبتنا
2024-11-10 | 14:47
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فيصل كرامي : 1701 ونقطة عالسطر يحقق طموحات وأمن اللبنانيين .. وفلسطين ما بتطلع من عروبتنا
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فيصل كرامي عن القمة العربية - الإسلامية : ما تقوم به المملكة العربية السعودية مرحّب ومشكور والطائفة السنية هي صمام امان البلد
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