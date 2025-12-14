عاجل
الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:46
أحمد الأحمد.. بطل مسلم انقذ حفلاً يهودياً! (فيديو)
2025-12-12
القيصر سقط.. والاستثمارات راجعة!
2025-12-12
في السراي الحكومي.. ضيافة ميلادية للوزراء
2025-12-12
بكتب وكلمات.. شجرة ميلاد! (فيديو)
2025-12-12
قرى عدة تستفيق على غارات عنيفة! (فيديو)
تشاهدون الآن
ماذا سيحمل سيمون كرم خلال الاجتماع المقبل للميكانيزم؟ غسان حجار يكشف
2025-12-14 | 14:49
A-
A+
ماذا سيحمل سيمون كرم خلال الاجتماع المقبل للميكانيزم؟ غسان حجار يكشف
مقالات ذات صلة
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الميكانيزم والجيش اللبناني نجحا بتجميد قرار قصف المنزل في يانوح وسيمون كرم سيحمل لائحة الاعتداءات الاسرائيلية خلال الاجتماع المقبل للجنة وقف الأعمال العدائية
غسان حجار لـ"وهلق شو": لا يمكن إصدار أي ضوء أخضر للحرب قبل نهاية السنة والمرحلة المقبلة تحمل الضغوط والتصعيد
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الرئيس بري يفاوض بشكل جدي على المستويات كافة
ماذا سيحمل سيمون كرم خلال الاجتماع المقبل للميكانيزم؟ غسان حجار يكشف
تشاهدون الآن
سيحمل
سيمون
الاجتماع
المقبل
للميكانيزم؟
العودة الى الأعلى
المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب عن زيارة البابا لاون الرابع عشر "اعطى امل الى اللبنانيين .. ويبقى لبنان مركز الثقافة والوعي"
اقرأ ايضا في تشاهدون الآن
2025-12-02
المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب عن زيارة البابا لاون الرابع عشر "اعطى امل الى اللبنانيين .. ويبقى لبنان مركز الثقافة والوعي"
2025-12-02
المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب عن زيارة البابا لاون الرابع عشر "اعطى امل الى اللبنانيين .. ويبقى لبنان مركز الثقافة والوعي"
2025-12-01
كواليس زيارة البابا لاون الرابع عشر بكل مراحلها في حلقة خاصة على الجديد
2025-12-01
كواليس زيارة البابا لاون الرابع عشر بكل مراحلها في حلقة خاصة على الجديد
2025-12-01
بكركي تتحضر لإستقبال لقاء الشباب مع البابا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-01
بكركي تتحضر لإستقبال لقاء الشباب مع البابا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
يحدث الآن
محليات
07:40
الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
محليات
07:39
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
فن
07:34
نور عريضة تواجه التنمّر برسالة لاذعة وتفتح النقاش حول الهجوم على أجساد النساء
اخترنا لك
المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب عن زيارة البابا لاون الرابع عشر "اعطى امل الى اللبنانيين .. ويبقى لبنان مركز الثقافة والوعي"
2025-12-02
كواليس زيارة البابا لاون الرابع عشر بكل مراحلها في حلقة خاصة على الجديد
2025-12-01
بكركي تتحضر لإستقبال لقاء الشباب مع البابا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-01
لحظة بلحظة.. الجديد في تغطية مباشرة لزيارة البابا
2025-12-01
في اليوم الثاني لزيارة البابا.. الجديد تواكب لحظة بلحظة
2025-12-01
في اليوم الثاني لزيارة البابا.. الجديد تواكب لحظة بلحظة
2025-12-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-12-09
هزت الجنوب ليلاً.. سلسلة غارات إسرائيلية (فيديو)
2025-12-11
بسبب العقوبات… الجيش الأميركي يصادر ناقلة نفط!
2025-12-10
بالصورة: نتنياهو في طهران؟!
2025-09-01
فيديو - مالوكاس يُنقل جواً إلى المستشفى بعد حادث في سباق ناشفيل
2025-12-02
البابا سيزور جنوب لبنان.. وبري: لا نخاف حرباً واسعة!
2025-12-14
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية من مسيّرة إستهدفت سيارة في بلدة صفد البطيخ قضاء بنت حبيل
بالفيديو
بالفيديو
14:49
ماذا سيحمل سيمون كرم خلال الاجتماع المقبل للميكانيزم؟ غسان حجار يكشف
13:11
مقدمة النشرة المسائية 14-12-2025
2025-12-13
مقدمة النشرة المسائية 13-12-2025
2025-12-12
صفاء سلطان تتأثر على الهواء وهي تروي ما مرت بسبب مرضها الخطير
2025-12-12
مؤثرة سورية شهيرة تعلنها بكل جرأة وتكشف عودتها من المـ ـوت بسبب عملية أجرتها
2025-12-12
مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
13:30
بعد هجوم سيدني.. بيان للقوات!
محليات
13:30
بعد هجوم سيدني.. بيان للقوات!
عربي و دولي
12:47
"حزب الله انتهك الاتفاق".. بالخريطة: اسرائيل تزعم وتنشر!
عربي و دولي
12:47
"حزب الله انتهك الاتفاق".. بالخريطة: اسرائيل تزعم وتنشر!
عربي و دولي
11:06
"بأقل من ساعة".. الجيش الاسرائيلي يزعم: عنصران من حزب الله!
عربي و دولي
11:06
"بأقل من ساعة".. الجيش الاسرائيلي يزعم: عنصران من حزب الله!
محليات
15:12
في البقاع.. توفي حرقاً!
محليات
15:12
في البقاع.. توفي حرقاً!
خاص الجديد
12:59
نزع سلاح "حزب الله".. بالصوت والصورة!
خاص الجديد
12:59
نزع سلاح "حزب الله".. بالصوت والصورة!
عربي و دولي
14:31
اسرائيل تزعم: "عنصر ثالث من حزب الله"!
عربي و دولي
14:31
اسرائيل تزعم: "عنصر ثالث من حزب الله"!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025