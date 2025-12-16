الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
2
o
الجنوب
13
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
13:24
الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة
12:05
تحت 16 عاماً.. ممنوع التواصل الاجتماعي (فيديو)
11:34
في عمق الصحراء.. مدينة للذكاء الاصطناعي (فيديو)
11:00
صيدا عاصمة الثقافة
06:41
بالفيديو.. تحطيم صليب المسيح في الدّورة
تشاهدون الآن
نادين نسيب نجيم : من دون ما اقصد صرت مصدر الهام وانا صرت بعصر I don’t care
2025-12-16 | 14:33
A-
A+
نادين نسيب نجيم : من دون ما اقصد صرت مصدر الهام وانا صرت بعصر I don’t care
مقالات ذات صلة
نادين نسيب نجيم تكشف مرارة آخر قصة حب: "ما رح انسى"
نادين نسيب نجيم تفتتح "Neshan X" بتصريحات جريئة عن أجرها وثنائيتها مع تيم حسن
نادين نسيب نجيم ضيفة نيشان في اولى حلقات برنامج "Neshan X" على الجديد
نادين نسيب نجيم : من دون ما اقصد صرت مصدر الهام وانا صرت بعصر I don’t care
تشاهدون الآن
الهام
don’t
العودة الى الأعلى
ماذا سيحمل سيمون كرم خلال الاجتماع المقبل للميكانيزم؟ غسان حجار يكشف
اقرأ ايضا في تشاهدون الآن
2025-12-14
ماذا سيحمل سيمون كرم خلال الاجتماع المقبل للميكانيزم؟ غسان حجار يكشف
2025-12-14
ماذا سيحمل سيمون كرم خلال الاجتماع المقبل للميكانيزم؟ غسان حجار يكشف
2025-12-02
المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب عن زيارة البابا لاون الرابع عشر "اعطى امل الى اللبنانيين .. ويبقى لبنان مركز الثقافة والوعي"
2025-12-02
المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب عن زيارة البابا لاون الرابع عشر "اعطى امل الى اللبنانيين .. ويبقى لبنان مركز الثقافة والوعي"
2025-12-01
كواليس زيارة البابا لاون الرابع عشر بكل مراحلها في حلقة خاصة على الجديد
2025-12-01
كواليس زيارة البابا لاون الرابع عشر بكل مراحلها في حلقة خاصة على الجديد
يحدث الآن
عربي و دولي
15:08
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في إطلاق نار في إحدى قواعدنا بالشمال والشرطة العسكرية تحقق في الملابسات
فن
15:05
نادين نسيب نجيم تكشف مرارة آخر قصة حب: "ما رح انسى"
فن
14:54
نادين نسيب نجيم تكشف مصير منع ولديها من السفر.. وتتحدث عن علاقتها بطليقها: "لو مش طايقين بعض منحكي"
اخترنا لك
ماذا سيحمل سيمون كرم خلال الاجتماع المقبل للميكانيزم؟ غسان حجار يكشف
2025-12-14
المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب عن زيارة البابا لاون الرابع عشر "اعطى امل الى اللبنانيين .. ويبقى لبنان مركز الثقافة والوعي"
2025-12-02
كواليس زيارة البابا لاون الرابع عشر بكل مراحلها في حلقة خاصة على الجديد
2025-12-01
بكركي تتحضر لإستقبال لقاء الشباب مع البابا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-01
لحظة بلحظة.. الجديد في تغطية مباشرة لزيارة البابا
2025-12-01
في اليوم الثاني لزيارة البابا.. الجديد تواكب لحظة بلحظة
2025-12-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-12-15
كواليس زيارة الجنوب.. الجيش يواجه الرواية الإسرائيلية ميدانياً
2025-10-23
تحوّل لافت لڤينيسيوس جونيور
2025-11-19
"سيلفي" في البيت الأبيض! (صورة)
2025-08-11
مراسل الجديد: بدء تساقط الأمطار في منطقة الهرمل
2025-12-14
هجوم سيدني.. ايران تُندد!
2025-12-14
رحيل بيتر غرين أيقونة أدوار الشر في أفلام التسعينيات عن 60 عامًا
بالفيديو
بالفيديو
14:33
نادين نسيب نجيم : من دون ما اقصد صرت مصدر الهام وانا صرت بعصر I don’t care
14:20
مقدمة النشرة المسائية 16-12-2025
03:51
مارلا عوض تقبل تحدي الجمهور وتكشف سر جمالها: "فيلتر"
2025-12-15
مقدمة النشرة المسائية 15-12-2025
2025-12-14
ماذا سيحمل سيمون كرم خلال الاجتماع المقبل للميكانيزم؟ غسان حجار يكشف
2025-12-14
مقدمة النشرة المسائية 14-12-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:27
بعد غارة سبلين.. حركة أمل تنعى "مجاهداً"
محليات
11:27
بعد غارة سبلين.. حركة أمل تنعى "مجاهداً"
محليات
00:19
"دخلت لبنان بعد سقوط النظام".. ما علاقة أسماء الأسد؟ (نداء الوطن)
محليات
00:19
"دخلت لبنان بعد سقوط النظام".. ما علاقة أسماء الأسد؟ (نداء الوطن)
محليات
01:12
اسرائيل: الضربة الكبيرة حاضرة.. وأميركا: الفرصة الأخيرة للحكومة! (الأنباء الكويتية)
محليات
01:12
اسرائيل: الضربة الكبيرة حاضرة.. وأميركا: الفرصة الأخيرة للحكومة! (الأنباء الكويتية)
محليات
05:16
درجات الحرارة تنخفض أكثر.. وثلوج!
محليات
05:16
درجات الحرارة تنخفض أكثر.. وثلوج!
خاص الجديد
04:00
جثة في حقل زراعي.. مراسل الجديد يكشف التفاصيل!
خاص الجديد
04:00
جثة في حقل زراعي.. مراسل الجديد يكشف التفاصيل!
محليات
00:35
في الجنوب.. مقترح أميركي جديد: التحقّق! (الأخبار)
محليات
00:35
في الجنوب.. مقترح أميركي جديد: التحقّق! (الأخبار)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025