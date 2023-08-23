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خاص الجديد

القاضي زياد ابو حيدر تنحى عن ملف التدقيق الجنائي

2023-08-23 | 07:18
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القاضي زياد ابو حيدر تنحى عن ملف التدقيق الجنائي
القاضي زياد ابو حيدر تنحى عن ملف التدقيق الجنائي


أفادت معلومات "الجديد" بأن النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر تنحى عن ملف التدقيق الجنائي الذي حوله القاضي عويدات رافضا تسلمه والتحقيق مع رياض سلامة لوجود خصومة بينهما.
وأفادت مصادر رفيعة في مصرف لبنان لـ"الجديد" الى ان حاكم المركزي بالانابة وسيم منصوري سيعقد مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة يعرض خلاله جردة عن الشهر الجاري، وسيعمل على  رفع السرية المصرفية عن اي موظف او هيئة رقابية يرد اسمه في التحقيق الجنائي
كما فتح منصوري تدقيقا جنائيا ماليا داخليا في المركزي لمعرفة ما اذا كان المصرف قد تعاون مع شركة الفاريز اند مارسال 
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خاص الجديد

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التدقيق الجنائي

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