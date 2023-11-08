مراسلة الجديد: سقوط عدة قذائف أطلقها العدو الاسرائيلي في منطقة بيادر العدس ومنطقة عارة جنوب يارون وبين بلدتي يارون ورميش

مراسل الجديد: إستهداف منزل وسط بلدة حولا بقذيفتين وسقوط قذيفة أخرى في وسط البلدة دون ان تنفجر اضافة الى قذائف بجانب الملعب ولم يسجل وقوع إصابات واندلاع حرائق