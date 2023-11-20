مصادر الجديد : تكتل الجمهورية القوية والبطريرك الراعي اجمعا على دعم التمديد لجوزف عون ورفض المس بالقيادة العسكرية في ظل الظروف الاستثنائية

طلال ارسلان لـ #هنا_بيروت : لبنان متأثر وحكماً سيتأثر بنتائج الحرب في غزة وهناك حسابات كبرى أكبر من كل العرب كما أن هناك مشروع يستهدف المنطقة بأسرها