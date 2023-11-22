ديفيد ساترفيلد عن استهداف الصحافيين جنوب لبنان: نتأسّف لخسارة هؤلاء الأشخاص وننظر إلى استهدافهم بحساسية شديدة ويجب أن تحظى مهامهم بالاحترام والحماية