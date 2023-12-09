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معلومات الجديد: تباين في الأراء بين مجموعة النواب يعقوبيان خلف حمدان صليبا منيمنة وياسين وسيجتمعون ليتخدوا قرارهم للمشاركة بالجلسة التشريعية على أن يبقوا موحدين في القرار النهائي
2023-12-09 | 13:11
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معلومات الجديد: تباين في الأراء بين مجموعة النواب يعقوبيان خلف حمدان صليبا منيمنة وياسين وسيجتمعون ليتخدوا قرارهم للمشاركة بالجلسة التشريعية على أن يبقوا موحدين في القرار النهائي
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