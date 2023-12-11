مراسل الجديد: إستشهاد مختار بلدة الطيبة الجنوبية حسين منصور جراء قذيفة معادية استهدفت أطراف البلدة

النائب أشرف بيضون لـ #هنا_بيروت: تبين لكل العالم أن القضية الفلسطينية حاضرة في الوجدان العربي وكل من نشهده من مجازر وجرائم تنبع وتنبثق من عنصرية الكيان الاسرائيلي