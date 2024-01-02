منير يونس لـ #الجديد: حقيقة الأمر أنه لم يعد هناك الآن إتفاق مع صندوق النقد الدولي والثنائي الشيعي يقول بشكل مباشر لا نريد الإتفاق معه

علي حمادة لـ #الجديد: هناك تقدم طفيف في التفاوض لكن الإتفاق لم يُنجَز بعد فـ"إسرائيل" التي لم تحقق الضربة القاضية تبحث عن إنجاز وحماس تعمل لعدم السماح بالقضاء عليها بشكل نهائي