وزير العمل للجديد: يجب توحيد الأجور بين القطاعين العام والخاص وآلية رفع الرواتب بحاجة إلى إجراءات حين إقرارها ولا يمكن لمجلس الوزراء إتخاذ قرار بهذا الخصوص قبيل اجتماع لجنة المؤشر

العودة الى الأعلى مراسل الجديد: استهداف سيارة في بلدة الغندورية وفرق الإسعاف نقلت عددا من الإصابات الى مستشفيات المنطقة