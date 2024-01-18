ميشال نوفل يتحدّث عن دور أميركي أساسي في المنطقة اليوم: هذا سبب "حالة الجنون" الإسرائيلية

ميشال نوفل يتحدّث عن دور أميركي أساسي في المنطقة اليوم: هذا سبب "حالة الجنون" الإسرائيلية

