الباحث في القانون الدولي والشؤون الإستراتيجية العميد الركن رياض شيّا لـ #هنا_بيروت: دول العالم حريصة على الإستقرار في الشرق الأوسط بإستثناء الكيان الإسرائيلي ولا عروض محدّدة إطلاقاً اليوم على لبنان أو على غزة