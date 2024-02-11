النائب آلان عون لـ #وهلق_شو: موقف التيار يدعم عودة الرئيس سعد الحريري إلى الحياة السياسية

عبدالله بارودي لـ #هنا_بيروت: ذاهبون الى تسوية إقليمية ستحتّم عودة الرئيس سعد الحريري الى الحياة السياسية في لبنان ولا عودة للتوازن الا برجوعه والناس هذه المرة "مش نازلة لتزقّف" بل ستقول له "ممنوع ترجع تفل"