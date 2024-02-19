المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار لـ #الجديد: إنقاذ سيدتين من تحت الأنقاض في مبنى الشويفات المنهار وإنتشال جثة طفل

الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير لـ #الجديد من مكان إنهيار المبنى في منطقة الشويفات: عندما تعطي البلدية في منطقة ما إنذاراً بالإخلاء يجب أن يتم هذا الإخلاء "بالقوة"