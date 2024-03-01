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خاص الجديد
معلومات الجديد: جرى اتصال بين قائد الجيش جوزف عون ورئيس وزراء دولة الفاتيكان بيترو بارولين لمناقشة الأوضاع في لبنان والجهود لتحقيق الاستقرار
2024-03-01 | 13:09
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معلومات الجديد: جرى اتصال بين قائد الجيش جوزف عون ورئيس وزراء دولة الفاتيكان بيترو بارولين لمناقشة الأوضاع في لبنان والجهود لتحقيق الاستقرار
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