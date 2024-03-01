مصادر دبلوماسية لـ الجديد: اجتماع سفراء الخماسية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جاء للتأكيد على التوازن والميثاقية وتثبيت مقاربة الخماسية لإنتخاب رئيس للجمهورية

مصادر دبلوماسي متابعة لحركة سفراء اللجنة الخماسية لـ الجديد: زيارة الرئيس ميقاتي لا تزال قائمة من دون تحديد موعد لها بعد بسبب إرتباطات عدد من السفراء والكلام عن إحباط جهود الخماسية مستغرب بشدة