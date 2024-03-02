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خاص الجديد
معلومات الجديد: الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين يصل إلى لبنان يوم الاثنين للاجتماع مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لمحاولة احتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية
2024-03-02 | 12:48
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معلومات الجديد: الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين يصل إلى لبنان يوم الاثنين للاجتماع مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لمحاولة احتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية
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معلومات الجديد: الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين يصل إلى لبنان يوم الاثنين للاجتماع مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لمحاولة احتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية
خاص الجديد
محليات
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