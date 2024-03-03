جوني منيّر لـ الجديد: مصادر السفارة الاميركية أكدت ألا صحة لما يصدر من أخبار عن أن السفيرة الاميركية تريد الخروج من اللجنة الخماسية وهناك موعدٌ قريب يجمع سفراء الخماسية

وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ وهلق شو: لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب ولكن سنعتمد على الجبايات

وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ وهلق شو: لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب ولكن سنعتمد على الجبايات