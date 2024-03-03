رئيس تحرير موقع 180بوست حسين أيوب لـ #وهلق_شو: الواضح أن هناك استراتيجية جديدة لضربة عسكرية على لبنان تتضمن قصفًا بريًا لكن الأمريكي لم يمنح الضوء الأخضر وجبهة الجنوب ستبقى مضبوطة