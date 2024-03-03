حسين أيوب لـ وهلق شو: الأميركي يريد القول عبر زيارة هوكشتاين أن الملف اللبناني هو أميركي والأخير أعلن خلال اتصاله بالرئيس بري أنه أصبح لديه عدد من الأفكار المتعلقة بملف ترسيم الحدود

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: جوهر الموقف الأميركي الذي ظهر في اجتماع هوكشتاين مع ميقاتي في مؤتمر ميونخ هو ان لا حديث جدي بالملف اللبناني قبل انتهاء حرب غزة