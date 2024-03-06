الشيخ صادق النابلسي لـ الجديد: حزب الله يتعرّض لضغوط داخليّة وخارجيّة ورغم ذلك ما زالت مقاومته تتمتّع بتأييد مسيحي وإسلامي واسع

رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا لـ #الجديد: يجب على المسيحيين المحتفلين بالميلاد تذكر فلسطين والصلاة لشعبها وما نريده بشكل خاص من الكنائس في العالم المطالبة بشكل واضح بوقف الحرب والإبادة التي تتعرض لها غزة