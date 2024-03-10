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النائب وليد البعريني لـ #هنا_بيروت: "موعودون بالمبادرة خير وبشرنا فيها خير" والمرحلة الثانية من المبادرة ستكون استكمالاً للزيارات السابقة لوضعهم بأجواء زيارتنا للرئيس بري وسنذلل العقبات بين الاطراف ح
2024-03-10 | 09:32
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النائب وليد البعريني لـ #هنا_بيروت: "موعودون بالمبادرة خير وبشرنا فيها خير" والمرحلة الثانية من المبادرة ستكون استكمالاً للزيارات السابقة لوضعهم بأجواء زيارتنا للرئيس بري وسنذلل العقبات بين الاطراف ح
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الصحافي والكاتب السياسي سركيس نعوم لـ الجديد: في عام 2006 لم يكن الأمين العام لحزب الله علي علم بعملية الأسر و أعلى مرجع في الدولة اللبنانية أكد على ذلك في حينها
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