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الصحافي حسن الدّر لـ الجديد: زيارة محتملة لجبران باسيل إلى قطر في الأيام المقبلة حيث يبدو أن القطريين مهتمون بمسألة انتخاب رئيس للجمهورية
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النائب وليد البعريني لـ #هنا_بيروت: "موعودون بالمبادرة خير وبشرنا فيها خير" والمرحلة الثانية من المبادرة ستكون استكمالاً للزيارات السابقة لوضعهم بأجواء زيارتنا للرئيس بري وسنذلل العقبات بين الاطراف ح
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