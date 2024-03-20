ناجي حايك لـ #الجديد: نريد تعويضات للجميع "مش تعويضات بسمنة وتعويضات بزيت" ويجب الوصول إلى حقيقة الرابع من آب أولاً قبل أي ملف آخر

العودة الى الأعلى نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك لـ #الجديد: حجارة بيوت الجنوب مقدسة ولكن الدولة لم تفكر بالتعويض للأهالي التي دمرت بيوتها جراء انفجار مرفأ بيروت