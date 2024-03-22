سفير المنظمة البحرية الدولية اسطفان عسال لـ الجديد: خطر إغلاق باب المندب بشكل تام أدّى إلى انخفاض عدد البواخر التي أمّت مرفأ بيروت بنسبة ١٤ بالمئة