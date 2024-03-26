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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية على طريق وادي النيرة في محيط مدينة بعلبك
2024-03-26 | 07:29
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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية على طريق وادي النيرة في محيط مدينة بعلبك
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