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2024-03-27 | 04:32
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الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبدالساتر لـ الجديد: الإستهدافات الإسرائيلية الحالية لم تصل بعد إلى مستوى الحرب المفتوحة لكن المخاوف من اتساع رقعة التصعيد موجودة لدى المسؤولين
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الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبدالساتر لـ الجديد: الإستهدافات الإسرائيلية الحالية لم تصل بعد إلى مستوى الحرب المفتوحة لكن المخاوف من اتساع رقعة التصعيد موجودة لدى المسؤولين
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رئيس بلدية الهبارية أيمن شقير لـ الجديد: المركز الذي تم استهدافه كان يقوم بأعمال إغاثة للناس ومع ذلك العدو "يلي ما بيفهم" إستهدف 7 من الشباب ليس لهم علاقة لا بالحرب ولا بالسلاح
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