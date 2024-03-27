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معلومات الجديد: فرار الموقوف داني الرشيد من مقر حماية الشخصيات في امن الدولة الكائن في محلة ساحة العبد في بيروت
2024-03-27 | 18:34
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معلومات الجديد: فرار الموقوف داني الرشيد من مقر حماية الشخصيات في امن الدولة الكائن في محلة ساحة العبد في بيروت
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خاص الجديد
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معلومات الجديد: المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار طلب فتح تحقيق في مديرية امن الدولة لضبط المتورطين في تسهيل عملية هروب الموقوف داني الرشيد من مقر حماية الشخصيات في ساعة العبد
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