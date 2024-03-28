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رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب لـ #الجديد: نتنياهو يريد اسقاط الاتفاق الاميركي - الايراني والاسرائيلي يريد أن يكون وضع لبنان مشابهاً لسوريا والعراق
2024-03-28 | 05:17
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رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب لـ #الجديد: نتنياهو يريد اسقاط الاتفاق الاميركي - الايراني والاسرائيلي يريد أن يكون وضع لبنان مشابهاً لسوريا والعراق
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رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب لـ #الجديد: نتنياهو يريد اسقاط الاتفاق الاميركي - الايراني والاسرائيلي يريد أن يكون وضع لبنان مشابهاً لسوريا والعراق
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