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رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب لـ #الجديد: نتنياهو يريد اسقاط الاتفاق الاميركي - الايراني والاسرائيلي يريد أن يكون وضع لبنان مشابهاً لسوريا والعراق
رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب لـ #الجديد: نتنياهو يريد اسقاط الاتفاق الاميركي - الايراني والاسرائيلي يريد أن يكون وضع لبنان مشابهاً لسوريا والعراق
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معلومات الجديد: المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار طلب فتح تحقيق في مديرية امن الدولة لضبط المتورطين في تسهيل عملية هروب الموقوف داني الرشيد من مقر حماية الشخصيات في ساعة العبد
2024-03-28 | 04:39
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معلومات الجديد: المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار طلب فتح تحقيق في مديرية امن الدولة لضبط المتورطين في تسهيل عملية هروب الموقوف داني الرشيد من مقر حماية الشخصيات في ساعة العبد
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معلومات الجديد: المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار طلب فتح تحقيق في مديرية امن الدولة لضبط المتورطين في تسهيل عملية هروب الموقوف داني الرشيد من مقر حماية الشخصيات في ساعة العبد
خاص الجديد
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رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب لـ #الجديد: نتنياهو يريد اسقاط الاتفاق الاميركي - الايراني والاسرائيلي يريد أن يكون وضع لبنان مشابهاً لسوريا والعراق
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