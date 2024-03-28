وئام وهاب لـ #الجديد: باسيل لن يمضي بسليمان فرنجية و"الحزب ما بيقطشها مع جبران"

العودة الى الأعلى وئام وهاب لـ #الجديد: وفيق صفا لم يذهب إلى السعودية ولكن ممكن أن يزورها